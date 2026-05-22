Туск відзначив роль Навроцького у рішенні Трампа про війська у Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск подякував польському президенту Каролю Навроцькому після того, як його американський візаві Дональд Трамп оголосив про наміри відправити до Польщі 5 тисяч американських військових.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Туск заявив, що рішення президента Трампа щодо присутності американських військ у Польщі є гарною новиною як для Польщі, так і для Сполучених Штатів.

Тому Туск вирішив подякувати "всім, хто долучився" до розв’язання цього питання.

"Я хотів би подякувати всім, хто долучився до розв’язання цього питання – президенту Навроцькому, міністрам, членам Конгресу та друзям Польщі у Сполучених Штатах – за їхню ефективність та спільну цілеспрямованість", – зазначив прем’єр.

Нагадаємо, ввечері 21 травня Трамп заявив про наміри відправити до Польщі 5 тисяч американських військових, згадавши про свої дружні відносини з Навроцьким – без уточнень, як це поєднується з попередніми оголошеннями щодо планів розміщення американських військових у Польщі.

Перед цим Сполучені Штати спантеличили Варшаву та інших союзників несподіваним скасуванням планового розгортання у Польщі 4 тисяч військовослужбовців, що викликало критику і всередині США.