Сибіга: переговори про вступ України в ЄС за всіма кластерами мають відкрити у червні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після переговорів з угорською колегою Анітою Орбан лишається на думці, що переговори про вступ мають бути відкриті до кінця першого півріччя 2026 року.

Про це він заявив на онлайн-конференції під час повернення з міністерської зустрічі НАТО, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Міністр наголосив, що відкриття усіх кластерів до кінця червня є реалістичним завданням.

"Ми виходимо з того, що кластери мають бути відкриті у червні. Основна політична перешкода від уряду Орбана усунена", – заявив він, відповідаючи на запитання "ЄП".

Міністр окремо уточнив, що йдеться про завершення відкриття усіх шести кластерів, і нагадав, що усі умови ЄС виконані.

"Ми вважаємо, що справедливо отримати оцінку з боку ЄС, а оцінкою є відкриття кластерів", – наголосив він.

Раніше угорський прем’єр Петер Мадяр пояснив умову Угорщини для відкриття першого кластера з Україною.

