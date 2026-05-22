ЄС досі не має узгодженої дати візиту Мадяра в Брюссель

Європейська комісія наразі ще не узгодила дату візиту в Брюссель премʼєр-міністра Угорщини Петера Мадяра, який очікується наступного тижня.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо у пʼятницю, 22 травня.

Єврокомісія досі узгоджує дату візиту Мадяра в Брюссель.

Щодо візиту прем'єр-міністра Мадяра… у нас немає підтвердженої дати", – сказала Піньо.

Вона додала, що візит та зустріч Мадяра з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн може відбутися, "можливо, наступного тижня"

"Ми все ще шукаємо конкретні дати", – повідомила головна речниця.

Раніше сам Мадяр заявляв, що Брюссель стане третьою столицею, яку він відвідає після вступу на посаду премʼєра, після Варшави та Відня.

Як повідомляла "Європейська правда", 29 квітня майбутній прем’єр-міністр Угорщини у Брюсселі вже провів переговори з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн щодо розблокування заморожених коштів для Будапешта.

Європейська комісія нібито висунула Мадяру 27 умов для розблокування коштів для Угорщини, серед яких – перевірки щодо боротьби з корупцією та скасування рішень ще чинного прем’єр-міністра Орбана, які вважаються такими, що порушують правила ЄС.

Тим часом міністри закордонних справ України та Угорщини – Андрій Сибіга та Аніта Орбан – провели першу особисту зустріч на полях засідання НАТО в Гельсінгборзі.

Напередодні Мадяр заявив, що надання угорській меншині в Україні прав, які мають меншини в інших країнах Євросоюзу, є необхідною умовою для отримання згоди Будапешта на відкриття першого кластера у передвступних переговорах ЄС з Києвом.