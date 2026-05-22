Рютте і Рубіо обговорили майбутній саміт НАТО в Анкарі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та глава Державного департаменту США Марко Рубіо зустрілися у шведському Гельсінгборзі та обговорили липневий саміт лідерів Альянсу у Туреччині.

Як пише "Європейська правда", про це Рубіо повідомив на платформі X.

За словами держсекретаря, у розмові з генсеком НАТО він наголосив, що на майбутньому саміті в Анкарі Альянс має взяти на себе зобов’язання щодо швидкого нарощування оборонного виробництва.

Окрім того, США прагнуть, щоб союзники активніше співпрацювали щодо розширення оборонно-промислової бази та перетворення зобов’язань щодо оборонних видатків на бойові можливості.

"Сильніша Європа означає сильніший НАТО", – додав Рубіо.

In my meeting with @SecGenNATO I underscored that the Alliance must unambiguously commit at the upcoming Ankara Summit to rapidly scale defense production, expand our transatlantic defense industrial base, and turn spending commitments into real warfighting capabilities. A… pic.twitter.com/5ijDgpGbNy – Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 22, 2026

Очільник Держдепу у п’ятницю бере участь у міністерській зустрічі НАТО у Швеції. Перед її початком Рубіо заявив, що на саміті в Анкарі у липні будуть обговорювати "розчарування" американського президента Дональда Трампа щодо Альянсу.

Напередодні держсекретар США заявив, що адміністрація Трампа все ще розчарована союзниками по НАТО через їхню позицію щодо війни в Ірані.

Зазначимо, на тлі суперечок із союзниками президент США Дональд Трамп ухвалив рішення щодо виведення 5 000 американських військових з Німеччини.

За даними ЗМІ, генеральний секретар НАТО Марк Рютте висунув нову ініціативу, яка має на меті зберегти активну роль Сполучених Штатів в Альянсі.