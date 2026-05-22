Рютте і Рубіо обговорили майбутній саміт НАТО в Анкарі

Новини — П'ятниця, 22 травня 2026, 15:06 — Ольга Ковальчук

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та глава Державного департаменту США Марко Рубіо зустрілися у шведському Гельсінгборзі та обговорили липневий саміт лідерів Альянсу у Туреччині.

Як пише "Європейська правда", про це Рубіо повідомив на платформі X.

За словами держсекретаря, у розмові з генсеком НАТО він наголосив, що на майбутньому саміті в Анкарі Альянс має взяти на себе зобов’язання щодо швидкого нарощування оборонного виробництва. 

Окрім того, США прагнуть, щоб союзники активніше співпрацювали щодо розширення оборонно-промислової бази та перетворення зобов’язань щодо оборонних видатків на бойові можливості. 

"Сильніша Європа означає сильніший НАТО", – додав Рубіо.

Очільник Держдепу у п’ятницю бере участь у міністерській зустрічі НАТО у Швеції. Перед її початком Рубіо заявив, що на саміті в Анкарі у липні будуть обговорювати "розчарування" американського президента Дональда Трампа щодо Альянсу.

Напередодні держсекретар США заявив, що адміністрація Трампа все ще розчарована союзниками по НАТО через їхню позицію щодо війни в Ірані. 

Зазначимо, на тлі суперечок із союзниками президент США Дональд Трамп ухвалив рішення щодо виведення 5 000 американських військових з Німеччини.

За даними ЗМІ, генеральний секретар НАТО Марк Рютте висунув нову ініціативу, яка має на меті зберегти активну роль Сполучених Штатів в Альянсі.

