Глава МЗС Естонії: Росія навмисно направляє українські дрони в повітряний простір НАТО

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що Росія навмисно направляє українські безпілотники у повітряний простір країн НАТО, намагаючись послабити підтримку України.

Про це, як пише "Європейська правда", посадовець заявив перед початком засідання міністрів закордонних справ НАТО у Швеції 22 травня.

Тсахкна прокоментував збільшення кількості інцидентів з безпілотниками у країнах Балтії, наголосивши, що відповідальність за них несе Росія.

"Протягом останніх кількох тижнів на нашу територію залітає дедалі більше дронів – це українські дрони, але відповідальність за це несе Росія.Адже саме Росія веде загарбницьку війну проти України й саме Росія направляє ці безпілотники на територію НАТО", – сказав міністр.

У цьому контексті він відзначив протиповітряну оборону НАТО на східному фланзі, яка змогла збити дрон над Естонією 19 травня.

Глава МЗС Естонії наголосив, що Росія використовує ці інциденти у власних цілях, щоб змусити союзників тиснути на Україну та послабити її підтримку. Він додав, що Україна має право завдавати ударів по російській території.

"Я хочу запевнити вас, що Україна має повне право атакувати ці цілі, що знаходяться глибоко в Росії, які допомагають вести цю загарбницьку війну проти неї. Тож я думаю, що Україна продовжує. Звісно, вони мають бути обережнішими. Але вся відповідальність у цьому питанні лежить на Росії", – наголосив посадовець.

Тсахкна додав, що ці інциденти мають стати стимулом для посилення тиску на Росію.

"Путін намагається розколоти єдність Заходу, а також змусити нас усіх чинити більший тиск на Україну, зупинити ці атаки, "далекобійні" санкції, як кажуть українці. Тож це правильний шлях уперед – чинити більший тиск на Росію", – заявив міністр.

Напередодні президент України Володимир Зеленський провів розмову з Крістеном Міхалом, прем’єр-міністром Естонії.

Розмова з Міхалом відбулась через два дні після того, як румунський винищувач у повітряному просторі Естонії збив ударний дрон, ймовірно, український, через який в частині країни оголосили повітряну тривогу – це перший випадок збиття БпЛА над територією країни.

Міністерство закордонних справ України перепросило в Естонії через "ненавмисні інциденти" з безпілотниками.