Сибіга анонсував нові переговори з угорською колегою: підготовка до зустрічі лідерів

Міністри закордонних справ України та Угорщини проведуть переговори в останній тиждень травня та узгодили, від чого залежатиме зустріч Володимира Зеленського і Петера Мадяра.

Про це глава МЗС Андрій Сибіга заявив на онлайн-конференції під час повернення з міністерської зустрічі НАТО, відповідаючи на запитання "Європейської правди".

Сибіга наголосив, що попри те, що зараз переговори з Угорщиною є позитивними, деталі зустрічі лідерів ще не узгоджені.

"Я бачу готовність чути одне одного і відкривати нову сторінку наших двосторонніх відносин", – описав він переговори з угорською колегою очільницею МЗС Угорщини Анітою Орбан. Він також подякував угорській колезі за те, що вона засудила масований російський удар – "такого від Угорщини досі ніколи не було".

"Ми з нею відверті, і я вважаю, що це новий вимір нашого спілкування. Ми називаємо речі своїми іменами", – описав Сибіга налаштованість розмови з угорською колегою.

Поза тим, визначальними для проведення переговорів на найвищому рівні він назвав те, як завершаться переговори на технічному рівні щодо прав меншин. Перший раунд цих консультацій, за його словами, "тривав понад 6 годин, і перший мій висновок – безумовно досягнуто прогресу".

"Дату і час (зустрічі президента Зеленського і прем’єра Мадяра) ми будемо визначати, виходячи з напрацювань цих команд", – наголосив міністр.

Також Сибіга заявив, що деталі має обговорити на ще одних переговорах з угорською колегою. "Ми домовилися з Анітою про наступний раунд перемовин, який відбудеться наступного тижня", – заявив він.

Як повідомлялося, міністр Сибіга у п'ятницю провів першу особисту зустріч з Анітою Орбан і опублікував фото з зустрічі.

Відомо, що Петер Мадяр хоче зустрічі з Зеленським у Берегові, однак Україна це не підтвердила.

