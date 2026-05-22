Сибига: переговоры о вступлении Украины в ЕС по всем кластерам должны открыть в июне

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после переговоров с венгерской коллегой Анитой Орбан остается при мнении, что переговоры о вступлении должны быть открыты до конца первого полугодия 2026 года.

Об этом он заявил на онлайн-конференции во время возвращения с министерской встречи НАТО, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Министр отметил, что открытие всех кластеров до конца июня является реалистичной задачей.

"Мы исходим из того, что кластеры должны быть открыты в июне. Основное политическое препятствие от правительства Орбана устранено", – заявил он, отвечая на вопрос "ЕП".

Министр отдельно уточнил, что речь идет о завершении открытия всех шести кластеров, и напомнил, что все условия ЕС выполнены.

"Мы считаем, что справедливо получить оценку со стороны ЕС, а оценкой является открытие кластеров", – подчеркнул он.

Ранее венгерский премьер Петер Мадьяр объяснил условие Венгрии для открытия первого кластера с Украиной.

Читайте детали в статье "Кто вместо Венгрии? Объясняем, что происходит в переговорах с ЕС и когда откроют кластеры".