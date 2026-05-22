Директор Национальной разведки США Габбард уходит в отставку

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку в конце июня.

Об этом CNN сообщили три источника, знакомые с ситуацией, пишет "Европейская правда".

По словам этих лиц, Габбард сообщила своим коллегам, что уходит с должности, поскольку ее муж борется с раком.

По словам одного из источников, Габбард сообщила о своем решении президенту Дональду Трампу.

Впоследствии телеканал опубликовал письмо Габбард Дональду Трампу. В нем она указала, что вынуждена подать заявление об отставке, которая вступит в силу 30 июня 2026 года.

"У моего мужа, Абрахама, недавно диагностировали чрезвычайно редкую форму рака костей. В ближайшие недели и месяцы его ждут серьезные испытания. Сейчас я должна уйти с государственной службы, чтобы быть рядом с ним и полностью поддерживать его в этой борьбе", – написала Габбард.

Ее пребывание в должности сопровождалось противоречивыми и запутанными заявлениями, особенно в отношении войны США с Ираном, что порой приводило к конфликтам с Белым домом и потере его поддержки.

Сенат назначил Габбард на должность в феврале 2025 года.

Накануне ее назначения американское разведывательное сообщество и их европейские коллеги выражали обеспокоенность по поводу назначения Габбард, особенно учитывая ее пророссийские взгляды.

Габбард была известна тем, что встречалась с сирийским диктатором Башаром Асадом, критиковала ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани, а также называла политику США в отношении Украины "вторым Афганистаном".