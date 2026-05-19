Шість причин погіршення ставлення поляків до українців – погляд із Польщі

Те, що ставлення поляків до України та українців погіршується, вже кілька років очевидно навіть тим, хто не слідкує за міждержавними відносинами.

Причин цього – відразу кілька, і не всі вони залежать від Києва та Варшави.

Про це "Європейська правда" поговорила з польським колегою Міхалом Потоцьким, політоглядачем видання Dziennik Gazeta Prawna. Далі – головні його тези.

Серед поляків, звісно ж, є багато тих, хто добре ставиться до України.

Так, у медіа потрапляють новини про погане ставлення. Але як кажуть – найліпше чути тих, хто кричить, а тих, хто мовчить, може бути не помітно. Тому якщо орієнтуватися на коментарі в соцмережах, то враження від суспільного ставлення до українців буде викривленим.

Точнішу картину дають соцопитування. Найцікавіше з них робить польський соціологічний центр CBOS; його унікальність у тому, що вони ще з 1990-х років ставлять полякам незмінне запитання про їхні погляди на представників інших національностей.

Це дає змогу простежити динаміку і зрозуміти, що саме впливає на ставлення до українців.

В останньому дослідженні за 2026 рік про симпатію до українців кажуть 29% поляків. Це суттєво менше, ніж у 2023 році, коли було 51% тих, хто казав про позитивне ставлення до українців.

Це означає, що "ефект російського вторгнення" вичерпався, і настрої поляків повернулися до вихідних значень.

Ми ще з 90-х бачимо, що завжди карколомні події на певний час підвищують симпатії до українців у Польщі, але щоразу за 2-3 років це ставлення поверталося до гіршого рівня.

Зараз про негатив до українців кажуть 43%. Тобто можна сказати, що 57% поляків не мають негативного ставлення до українців. Нейтральне ставлення – це також непогано насправді.

Інша річ, що у 2022-23 роках, коли був пік симпатій, опитування насправді могли не відбивати реальну картину ставлення поляків до українців. Бо тоді вважалося недобре визнавати, що ти маєш негативне ставлення до українців.

А тепер казати, що ти проти України – цілком нормальна річ.

І чим далі – тим більш легітимною ця думка стає у Польщі.

Є кілька причин, чому ставлення до українців у Польщі погіршується.

Частина з них не пов’язані з Україною. Ми маємо глобальну тенденцію недовіри поляків до усіх інших національностей.

Одна з причин – те, що у Польщі за останні п’ять років суттєво зросла кількість іноземців на ринку праці, що спричинило спалах антимігрантських настроїв і у суспільстві, і серед політиків.

По-друге, у Польщі помітним є вплив Дональда Трампа, особливо на виборців правих партій. Трамп відверто висловлює антимігрантські заклики, закликає до депортацій тощо.

Третя причина – внутрішньополітична. Загалом польська політична сцена зміщена правіше від центру, і головна конкуренція під час виборів йде за голоси правих, за націоналістів, за консерваторів.

Четверта причина – економічна ситуація в Польщі. Для пересічного споживача те, що зростання цін викликане війною, має також інший висновок. Це означає, що війну треба будь-що закінчити. А найпростіший шлях закінчити російську війну – це щоб Україна капітулювала.

П’ята причина – це погіршення польсько-українських відносин.

І наостанок треба додати ще одну глобальну причину – це фактор соцмереж і дезінформації. Дезінформації про українців у Польщі дійсно дуже багато.

Я вважаю, що перемога України у війні буде нагодою, щоби знову побачити новий спалах симпатії до українців. Цю можливість необхідно буде використати, щоб системно поліпшити двосторонні відносини.

