Шесть причин ухудшения отношения поляков к украинцам – взгляд из Польши

То, что отношение поляков к Украине и украинцам ухудшается, уже несколько лет очевидно даже тем, кто не следит за межгосударственными отношениями.

Причин этому – сразу несколько, и не все они зависят от Киева и Варшавы.

Об этом "Европейская правда" поговорила с польским коллегой Михалом Потоцким, политобозревателем издания Dziennik Gazeta Prawna. Далее – основные его тезисы.

Среди поляков, конечно же, есть много тех, кто хорошо относится к Украине.

Да, в СМИ попадают новости о плохом отношении. Но, как говорится, лучше всего слышны те, кто кричит, а тех, кто молчит, может быть не заметно. Поэтому, если ориентироваться на комментарии в соцсетях, то впечатление от общественного отношения к украинцам будет искаженным.

Более точную картину дают соцопросы. Самый интересный из них проводит польский социологический центр CBOS; его уникальность в том, что еще с 1990-х годов они задают полякам неизменный вопрос об их взглядах на представителей других национальностей.

Это позволяет проследить динамику и понять, что именно влияет на отношение к украинцам.

В последнем исследовании за 2026 год о симпатии к украинцам говорят 29 % поляков. Это значительно меньше, чем в 2023 году, когда 51 % респондентов отмечали положительное отношение к украинцам.

Это означает, что "эффект российского вторжения" исчерпался, и настроения поляков вернулись к исходным значениям.

Еще с 90-х годов мы видим, что всегда потрясающие события на определенное время повышают симпатии к украинцам в Польше, но каждый раз через 2–3 года это отношение возвращалось к худшему уровню.

Сейчас о негативном отношении к украинцам говорят 43%. То есть можно сказать, что 57% поляков не имеют негативного отношения к украинцам. Нейтральное отношение – это тоже неплохо на самом деле.

Другое дело, что в 2022-23 годах, когда был пик симпатий, опросы на самом деле могли не отражать реальную картину отношения поляков к украинцам. Потому что тогда считалось нехорошо признавать, что у тебя негативное отношение к украинцам.

А теперь говорить, что ты против Украины – вполне нормальная вещь.

И чем дальше, тем более легитимным становится это мнение в Польше.

Есть несколько причин, по которым отношение к украинцам в Польше ухудшается.

Часть из них не связана с Украиной. Мы наблюдаем глобальную тенденцию недоверия поляков ко всем другим национальностям.

Одна из причин – то, что в Польше за последние пять лет существенно выросло количество иностранцев на рынке труда, что вызвало всплеск антимигрантских настроений как в обществе, так и среди политиков.

Во-вторых, в Польше заметно влияние Дональда Трампа, особенно на избирателей правых партий. Трамп открыто высказывает антимигрантские призывы, призывает к депортациям и т. п.

Третья причина – внутриполитическая. В целом польская политическая сцена смещена правее центра, и основная борьба на выборах идет за голоса правых, националистов и консерваторов.

Четвертая причина – экономическая ситуация в Польше. Для рядового потребителя тот факт, что рост цен вызван войной, имеет и другой вывод. Это означает, что войну нужно любой ценой закончить. А самый простой способ закончить российскую войну – это капитуляция Украины.

Пятая причина – это ухудшение польско-украинских отношений.

И в заключение нужно добавить еще одну глобальную причину – это фактор соцсетей и дезинформации. Дезинформации об украинцах в Польше действительно очень много.

Я считаю, что победа Украины в войне станет поводом для нового всплеска симпатии к украинцам. Эту возможность необходимо будет использовать, чтобы системно улучшить двусторонние отношения.

