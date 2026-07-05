Сибіга пояснив, що означає рішення Нідерландів щодо повного розміщення Спецтрибуналу

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга пояснив, що означає рішення уряду Нідерландів щодо розміщення на своїй території не лише підготовчих фаз Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, а й повноцінної операційної фази.

Про це він заявив у соцмережах, пише "Європейська правда".

Напередодні, 4 липня, стало відомо, що уряд Нідерландів висловив готовність прийняти у себе Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України.

Наступного дня Сибіга заявив, що Нідерланди вирішили, що розмістять на своїй території не тільки підготовчі фази Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України (Фаза 0, Advance Team; Фаза 1, Skeleton Tribunal), а і його повноцінну операційну фазу (Фаза 2, fully-fledged operational Special Tribunal).

Як відомо, Фаза 1 (Skeleton Tribunal) – це перехідний етап. У Гаазі формують "каркас" інституції: обирають 15 суддів до реєстру, призначають реєстратора, поступово набирають основний персонал, затверджують процесуальні правила, укладають міжнародні угоди про співпрацю та створюють адміністративну й технічну інфраструктуру. На цьому етапі трибунал іще не здійснює правосуддя, а завершує підготовку до повноцінного запуску.

А Фаза 2 (full-fledged Tribunal) передбачає повноцінне функціонування Спеціального трибуналу. Після завершення підготовчих етапів інституція переходить до здійснення своєї юрисдикції: починаються розслідування, висунення обвинувачень, судові провадження та ухвалення вироків щодо злочину агресії.

До цього моменту мають бути сформовані всі ключові органи, забезпечені постійні приміщення, безпекова інфраструктура та механізми міжнародної співпраці, необхідні для ефективного здійснення правосуддя.

"Це рішення виходить далеко за межі організаційного питання. Воно демонструє готовність міжнародної спільноти переходити від підтримки самої ідеї відповідальності до створення інституції, яка забезпечить її на практиці", – заявив Сибіга.

За його словами, тепер Спеціальний трибунал остаточно виходить із площини концепцій і політичних дискусій та набуває реальних інституційних обрисів.

Нагадаємо, 15 травня, на засіданні Комітету міністрів Ради Європи було схвалене ключове рішення у процедурі запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

У Офісі президента України очікують запуску роботи спецтрибуналу вже наступного року.

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив у Кишиневі, що цей трибунал допоможе правителю Росії здійснити те, чого він завжди хотів, – увійти в історію.