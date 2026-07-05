"Батьківщину-мати" підсвітили кольорами американського прапора на 250-річчя США

Увечері 4 липня київський монумент "Батьківщина-мати" підсвітили кольорами американського прапора на честь 250-ї річниці проголошення незалежності США.

Про це повідомив президент Американської торговельної палати Андрій Гундер у Facebook, пише "Європейська правда".

Як повідомив Гундер, Американська торговельна палата в Україні виступила ініціатором святкової акції.

Пам'ятник, який за своєю висотою перевищує Статую Свободи у Нью-Йорку, підсвітили синім, білим та червоним кольорами.

Організатори зазначили, що цей захід є жестом солідарності та вдячності американському народові за підтримку України.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський опублікував вітання для Сполучених Штатів до 250-ї річниці незалежності країни, що відзначається 4 липня.

Президент США Дональд Трамп у своїй промові до 250-ліття незалежності Сполучених Штатів заявив про відродження "комуністичної загрози", яка, за його словами, становить небезпеку для процвітання країни.

Парад до Дня Незалежності США у Вашингтоні 4 липня скасували через сильну спеку: температури вдень 4 липня можуть сягати 43,3-46,1°C.