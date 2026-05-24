Премьер-министр Канады о массированной российской атаке: это не изменит поражение России в войне

Премьер-министр Канады Марк Карни осудил массированную российскую атаку на Украину 24 мая.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил на платформе X.

Глава правительства Канады подчеркнул, что Россия продолжает недооценивать мужество, решимость и силу украинского народа, несмотря на непрекращающиеся атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, школы, больницы и жилые дома.

Карни призвал Россию завершить войну против Украины, отметив, что подобные атаки не меняют ее поражения.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить эти удары и положить конец этой незаконной агрессивной войне. Они лишь продлевают человеческие страдания и никак не меняют того факта, что Россия проигрывает эту войну. Канада будет продолжать тесно сотрудничать с международными партнерами, чтобы обеспечить справедливый и прочный мир для Украины и Европы", – написал канадский премьер.

В ночь на 24 мая Россия осуществила очередную комбинированную атаку на Украину. Во время удара российские войска использовали баллистические ракеты и беспилотники. В Киеве, который был главным направлением атак, предварительно известно о 21 раненом и одном погибшем.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к партнерам в США и Европе после того, как получил разведданные о подготовке Россией комбинированного удара, вероятно, с применением ракеты "Орешник".