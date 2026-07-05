У Франції вогонь знищив сотні гектарів лісу, триває масштабна боротьба з пожежами

У Франції тривають масштабні лісові пожежі на півдні країни, де через спеку та сильні вітри ситуація різко загострилася: найбільше постраждав департамент Східні Піренеї.

Про це пише BFMTV, передає "Європейська правда".

У департаменті нова пожежа за одну ніч знищила близько 930 гектарів лісу в гірській місцевості поблизу Тревіллаша.

На місці працюють понад 580 пожежників, однак через складний рельєф і погодні умови вогонь поширюється швидко. Евакуацію наразі не оголошували, але ситуація залишається напруженою.

Південні регіони Франції перебувають у стані підвищеної пожежної небезпеки.

За даними метеослужби, одразу сім департаментів – Од, Дром, Гар, Еро, Східні Піренеї, Воклюз і Буш-дю-Рон – оголошені зонами "дуже високого ризику" виникнення пожеж. У регіоні фіксують екстремальну спеку до 38–40 °C, а також сильні вітри, які сприяють поширенню вогню.

Влада Франції заявляє, що сезон лісових пожеж цього року почався приблизно на місяць раніше, ніж зазвичай, і вже призвів до масштабних загорянь у кількох департаментах.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс висловив занепокоєння розвитком ситуації, зазначивши, що країна може зіткнутися з важким сезоном лісових пожеж через поєднання спеки, сухості та вітрів.

Раніше оголосили, що з останньою хвилею спеки наприкінці червня у Франції можуть бути пов’язані понад 2000 "надлишкових" смертей; не виключено, що ця цифра зросте після надходження повних даних. Французькі лікарні терміново перелаштовують роботу перед новою хвилею спеки.

В Іспанії з хвилею спеки пов’язують близько 1000 смертей. У Бельгії під час червневої спеки кількість смертей зросла на 39%.