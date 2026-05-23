Зеленський звернувся до США і Європи через підготовку РФ удару, ймовірно, "Орєшніком"

Президент України Володимир Зеленський звернувся до партнерів у США та Європі після того, як отримав розвіддані про підготовку Росією комбінованого удару, ймовірно, із застосуванням ракети "Орєшнік".

Про це глава держави розповів у соцмережах у суботу ввечері, повідомляє "Європейська правда".

Президент розповів, що отримав доповідь від розвідки: є дані, в тому числі від американських та європейських партнерів, про підготовку росіянами удару із застосуванням "Орєшніка".

Зеленський підкреслив, що ця інформація перевіряється, але є ознаки підготовки комбінованого удару по території України, зокрема по Києву, із застосуванням різного озброєння.

"Вказане озброєння середньої дальності (ракета "Орєшнік". – Ред.) може бути в такому ударі. Важливо свідомо реагувати на сигнали повітряної тривоги, починаючи із сьогоднішнього вечора", – написав президент.

Він підкреслив, що звертає увагу партнерів як у Сполучених Штатах, так і у Європі, що застосування такої зброї та затягування такої війни є глобальним прикладом також і для інших потенційних агресорів.

"Якщо Росії дозволено знищувати життя в таких масштабах, то жодна угода не утримає від агресії й ударів інші подібні режими, що засновані на ненависті. Розраховуємо на реакцію світу, і що реакція буде не постфактум, а превентивною – треба тиснути на Москву, щоб вони не розширювали війну", – написав Зеленський.

Нагадаємо, 22 травня Зеленський повідомив, що очікує від США відповіді щодо можливих форматів та графіку мирних переговорів.

Держсекретар США Марко Рубіо 22 травня констатував призупинення мирних переговорів щодо України, але висловив готовність Вашингтона до подальшого посередництва у випадку, якщо перемовини будуть конструктивними.

20 травня Зеленський розповів про "хороші контакти" зі США, на підставі яких він висловив сподівання на відновлення мирних перемовин з РФ, у тому числі за можливої участі європейців.