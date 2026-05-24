Сибига после российской атаки призвал союзников удвоить усилия по поддержке Украины

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига после массированной российской атаки обратился к партнерам с призывом не отступать в усилении санкционного давления на Россию и увеличении поддержки Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом глава МИД написал в сети X.

Сибига подчеркнул, что этот удар является подтверждением слабости правителя России Владимира Путина, который прибегает к террору против гражданских лиц из-за отсутствия результатов на поле боя.

Глава МИД обратился к союзникам с призывом усилить оборонные возможности Украины, в частности в сфере противовоздушной обороны, а также увеличить давление на Россию.

"Мы призываем к дополнительным оборонным возможностям, в частности для защиты нашего воздушного пространства; инвестициям в нашу оборонную промышленность; усилению давления на Россию, включая запрет на въезд для российских боевиков, полное использование замороженных активов; решительным политическим решениям относительно вступления Украины в ЕС и другим шагам", – написал Сибига.

Министр подчеркнул, что у мира есть рычаги влияния, способные заставить Россию прекратить войну.

В ночь на 24 мая Россия осуществила очередную комбинированную атаку на Украину. Во время удара российские войска использовали баллистические ракеты и беспилотники. В Киеве, который был главным направлением атак, известно о 56 раненых и двух погибших.

Премьер-министр Канады Марк Карни осудил массированную российскую атаку на Украину 24 мая, подчеркнув, что подобные удары не меняют факта поражения Москвы в войне.