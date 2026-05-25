Командующий армии Норвегии посетил украинских военных в прифронтовой зоне

Главнокомандующий норвежской армией генерал Эйрик Кристофферсен вместе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским посетил украинских военных в прифронтовой зоне на юге Украины.

Об этом сообщили на страницах главнокомандующего ВС Украины, пишет "Европейская правда".

Сырский сообщил, что главнокомандующий ВС Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен вместе с ним посетил органы военного управления, отдельные десантно-штурмовые и штурмовые части, выполняющие боевые задачи в Южной операционной зоне.

"На фронте генерал Эйрик Кристофферсен лично ознакомился с оперативной обстановкой и с тем, как работает имеющееся оружие. Также были обсуждены насущные потребности ВСУ в вооружении, военной технике, боеприпасах, дальнейшее усиление сотрудничества как в рамках двустороннего сотрудничества, так и в более широких форматах", – отметил Сирский.

Он поблагодарил Норвегию за всю предоставляемую Украине помощь и отметил, что это государство является одним из самых последовательных и преданных союзников Украины.

Ранее в мае министр обороны Германии Борис Писториус в сопровождении украинского коллеги посетил прифронтовые регионы и военных близко к линии боевых действий.

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в начале весны съездил на позиции в Запорожской области и написал репортаж.