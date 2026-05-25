Колишній чоловік екслідерки Шотландії визнав розтрату 400 тисяч фунтів партійних коштів

Колишній виконавчий директор Шотландської національної партії (SNP) Пітер Мюррелл визнав, що привласнив 400 310,65 фунтів стерлінгів з партійного бюджету.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Мюррелл, колишній чоловік колишньої першої міністерки Шотландії Ніколи Стерджен, у понеділок визнав свою провину у Високому суді Единбурга.

У період з серпня 2010 року по жовтень 2022 року він використовував ці кошти для придбання, зокрема, предметів розкоші та автопричепа, а також для купівлі двох автомобілів.

У поліції розповіли, що 61-річний Мюррелл привласнив кошти SNP, щоб "фінансувати розкішний спосіб життя, якого він прагнув, але не міг собі дозволити".

У Instagram-сторіс Нікола Стерджен написала: "Мою реакцію на визнання вини, яке сьогодні висловив мій колишній чоловік, важко висловити словами. Я розлючена, ображена, засмучена і дуже засмучена через вплив його дій на родину, друзів та SNP".

"Те, що мене обдурив і підвів чоловік, якого я кохала і якому довіряла, заподіяло мені гострий біль. Чому він вчинив так, як вчинив, для мене залишається і завжди залишатиметься незрозумілим", – додала вона.

Мюррелл був вперше заарештований у квітні 2023 року в рамках операції "Бранчформ" – розслідування поліції Шотландії щодо фінансування та фінансів Шотландської національної партії (SNP) – і через рік йому було висунуто звинувачення у розтраті коштів.

Мюррелл був поміщений у камеру попереднього ув’язнення та залишений під вартою до винесення вироку 23 червня.

Спочатку йому було пред'явлено звинувачення у розкраданні коштів на суму 459 046,49 фунтів стерлінгів, але він визнав себе винним за зміненим обвинувальним актом.

Повний виклад фактів буде заслухано в суді, коли справа знову розглядатиметься 2 червня.

Мюррелл, який був виконавчим директором SNP більше 20 років, пішов у відставку в березні 2023 року на тлі суперечок щодо кількості членів партії.

У січні 2025 року Нікола Стерджен оголосила, що розлучилася з Мюрреллом.

Нікола Стерджен, яка для багатьох стала ключовим політиком у боротьбі за незалежність Шотландії, за власним рішенням пішла з посади лідера партії у 2023 році. Замість неї SNP вперше обрала своїм очільником мусульманина Хумзу Юсафа, який перед цим був міністром охорони здоров’я шотландського уряду.