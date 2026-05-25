У Польщі розслідують 18 випадків хибних тривог, пов'язаних з майном опозиціонерів

Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю Польщі розслідує 18 випадків хибних тривог з усієї країни, коли викликали правоохоронців до квартир осіб, пов'язаних з опозицією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Йдеться про інциденти, зафіксовані з 11 травня – фальшиві виклики до квартир, що належать особам, пов'язаним з опозицією. За ними можуть стояти одні й ті самі зловмисники.

Найбільше викликів стосувалося вибухових пристроїв, а також спроб самогубства. Крім того, двічі подавали фальшиві повідомлення про пожежі. Для цього використовували інтернет-месенджери, телефони, а також додатки для виклику екстреної допомоги.

Наразі проводиться слідчий аналіз із використанням інформаційних технологій. Встановлюються дані, що можуть ідентифікувати злочинця або злочинців. Польські слідчі мають справу з зашифрованими з’єднаннями із використанням закордонних серверів. Це вимагає звернень про міжнародну правову допомогу.

Наразі немає провідної версії. Це може бути організована акція, спрямована на дестабілізацію, за цим можуть стояти іноземні служби, але може також ітися про жартівників.

Одним із прикладів такого інциденту є подія, що сталася в суботу ввечері. Служби отримали фальшиве повідомлення, зокрема, про пожежу в родинній квартирі президента Кароля Навроцького в Гданську. Вони виламали двері та увійшли всередину.

Ще того ж дня відбулася термінова зустріч глави МВС та глави кабінету президента, а в неділю вранці на прохання прем'єра Туска було скликано нараду уряду.

