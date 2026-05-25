На референдумі у Кракові відсторонили мера від партії Туска

У неділю у Кракові пройшов референдум щодо відкликання Александра Мішальського з посади мера, що призвів до його відставки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Onet.

Згідно з офіційними результатами, 171 581 особа проголосувала за відкликання Мішальського, представника партії Дональда Туска "Громадянська платформа", тоді як 3631 проголосували проти.

Явка склала всього 29,99%. Проте для визнання результатів дійсними та відкликання мера з посади потрібна була явка всього щонайменше 26,98% виборців, які мають право голосу.

Згідно з законодавством, протягом 90 днів мають відбутися нові вибори мера. До того часу Краків керуватиме комісар, призначений прем’єр-міністром.

"Демократія місцевого самоврядування означає, що мешканці мають останнє слово. Останні кілька місяців стали для мене дуже важливим уроком. Бути мером Кракова було великою честю та відповідальністю. Не все було зроблено так, як я хотів", – прокоментував результати Александр Мішальський.

Ініціатива щодо проведення референдуму виникла з боку групи мешканців, об’єднаних навколо Яна Гофмана, голови району I Старе Місто. У зборі підписів та кампанії також активно брав участь суперник Мішальського на місцевих виборах, Лукаш Гібала, разом із товариством "Краків для мешканців". До них приєдналися також праві угруповання, зокрема "Конфедерація" та "Право і справедливість".

Головними звинуваченнями на адресу Мішальського були зростаючий борг міста, запровадження зони чистого транспорту, підвищення цін на квитки міського транспорту та працевлаштування осіб, пов’язаних із владою.

Результати референдуму є великою перемогою для "Права і справедливості" та "Конфедерації", які розглядають відкликання мера у Кракові як перший крок у ширшій кампанії з протистояння ліберальним міським органам влади.

Віцепрезидент партії "Право і справедливість" Пшемислав Чарнек заявив, що референдум у Кракові – це початок великої хвилі, яка завершиться відходом Дональда Туска.

Травневе дослідження громадської думки у Польщі свідчить, що з поточними настроями виборців партія Дональда Туска не зможе сформувати уряд після виборів, хоч і буде формальним переможцем.

Опитування IBRiS, оприлюднене раніше, прогнозувало суттєво кращий результат "Лівиці", з яким ця партія разом з "Громадянською платформою" могли би отримати мінімальну необхідну більшість у Сеймі.