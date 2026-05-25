У Литві припинили шукати дрон, який проник у країну 21 травня

Влада Литви припинила операцію з пошуку безпілотника, який у минулий четвер проник у повітряний простір країни.

Про це повідомила в понеділок Литовська армія, передає "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Обстежено всі можливі місця падіння об’єкта в Паневежському та Утенському повітах. Об'єкт не виявлено", – йдеться в заяві військових.

Однак, якщо мешканці помітять можливі уламки безпілотника або підозрілий об'єкт, їм настійно рекомендується не наближатися до нього, не торкатися його, не намагатися перемістити або розібрати його, а негайно зателефонувати за номером 112.

Крім того, служби також просять не фотографувати і не публікувати в соціальних мережах подробиці знахідок або їх місцезнаходження і слідувати тільки офіційним повідомленням.

21 травня через рух об'єкта з ознаками дрона, зафіксованого на радарах в Утенському повіті, було оголошено повітряну тривогу. Національний центр управління кризами (NKVC) пізніше повідомив, що було зафіксовано ще один об'єкт, імовірно дрон.

Пізніше міністр оборони Робертас Каунас повідомив, що радари зафіксували два об'єкти, схожі на дрони, однак обидва вони зникли в районі Утени.

Нагадаємо, 20 травня у кількох східних районах Литви та Вільнюсі оголосили червону повітряну тривогу через ймовірне потрапляння безпілотника у литовське небо, що серйозно порушило звичний ритм життя. В укриття спустили у тому числі найвище керівництво країни.

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене після засідання Комісії з питань національної безпеки заявила, що відтепер муніципалітети будуть зобов’язані забезпечувати цілодобову роботу укриттів.

Міністерство оборони Литви опублікувало детальне роз’яснення для громадян щодо різних рівнів загрози, які вони можуть бачити в оповіщеннях про повітряну тривогу.