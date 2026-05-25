Бывший супруг экс-лидерки Шотландии признал растрату 400 тысяч фунтов партийных средств

Бывший исполнительный директор Шотландской национальной партии (SNP) Питер Мюррелл признал, что присвоил 400 310,65 фунтов стерлингов из партийного бюджета.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Мюррелл, бывший муж экс-первого министра Николы Стерджен, в понедельник признал свою вину в Высоком суде Эдинбурга.

В период с августа 2010 года по октябрь 2022 года он использовал эти средства для приобретения, в частности, предметов роскоши и автоприцепа, а также для покупки двух автомобилей.

В полиции рассказали, что 61-летний Мюррелл присвоил средства SNP, чтобы "финансировать роскошный образ жизни, к которому он стремился, но не мог себе позволить".

В Instagram-сторис Никола Стерджен написала: "Мою реакцию на признание вины, которое сегодня выразил мой бывший муж, трудно выразить словами. Я разгневана, оскорблена, расстроена и очень опечалена из-за влияния его действий на семью, друзей и SNP".

"То, что меня обманул и подвел мужчина, которого я любила и которому доверяла, причинило мне острую боль. Почему он поступил так, как поступил, для меня остается и всегда будет оставаться непонятным", – добавила она.

Мюррелл был впервые арестован в апреле 2023 года в рамках операции "Бранчформ" – расследования полиции Шотландии по финансированию и финансам Шотландской национальной партии (SNP) – и через год ему были предъявлены обвинения в растрате средств.

Мюррелл был помещен в камеру предварительного заключения и оставлен под стражей до вынесения приговора 23 июня.

Изначально ему было предъявлено обвинение в хищении средств на сумму 459 046,49 фунтов стерлингов, но он признал себя виновным по измененному обвинительному акту.

Полное изложение фактов будет заслушано в суде, когда дело вновь будет рассматриваться 2 июня.

Мюррелл, который был исполнительным директором SNP более 20 лет, ушел в отставку в марте 2023 года на фоне споров о количестве членов партии.

В январе 2025 года Никола Стерджен объявила, что рассталась с Мюрреллом.

Никола Стерджен, которая для многих стала ключевым политиком в борьбе за независимость Шотландии, по собственному решению ушла с поста лидера партии в 2023 году. Вместо нее SNP впервые избрала своим лидером мусульманина Хумзу Юсафа, который до этого был министром здравоохранения шотландского правительства.