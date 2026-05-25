Ключовий перевал на кордоні Австрії і Італії заблокують на день через акцію протесту

Через акцію протесту перевал Бреннер на кордоні Австрії та Італії буде закритий у суботу, 30 травня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

З 11:00 до 19:00 автомобілі та мотоцикли, що прямують до Італії та з Італії, не зможуть проїхати. Закриття для вантажівок розпочнеться о 9:00. Це стосується головної дороги та другорядних шляхів.

Це означає, що найважливіше сполучення між північчю та півднем в Альпах тимчасово буде непрохідним.

Ініціатором протесту став Карл Мюльштайгер, мер муніципалітету Гріс-ам-Бреннер. Він повідомив, що причиною запланованої блокади є інтенсивний рух на перевалі Бреннер. Багато з приблизно 15 000 мешканців долини Віппталь живуть у безпосередній близькості від автомагістралі і страждають від шуму, твердих частинок та інших проблем, спричинених частими заторами.

За даними оператора автомагістралі Asfinag, у 2025 році платною автомагістраллю скористалися майже 11 мільйонів легкових автомобілів та близько 2,5 мільйона вантажівок. З 2010 року вантажний трафік зріс приблизно на 40 відсотків. З моменту відкриття автомагістралі Бреннер у 1960-х роках інтенсивність руху збільшилася майже у сім разів.

Дотепер демонстрації проти загрози транспортного колапсу на цьому маршруті не дозволялися. Тепер Адміністративний суд Тіролю виніс інше рішення.

"Виправдовувати заборону демонстрації проти значних заторів на дорогах саме значними заторами на дорогах по суті робить свободу зібрань абсурдною", – йдеться у рішенні.

Закриття збігається з святами П'ятидесятниці в німецьких землях Баварія та Баден-Вюртемберг, а також із закінченням канікул у Саксонії-Ангальт. Поліція очікує надзвичайно складних умов руху.

Зазвичай протягом восьми годин через перевал Бреннер проїжджають десятки тисяч автомобілів. Транспортні засоби перевірятимуть, а водіїв інформуватимуть задовго до досягнення перевалу Бреннер, навіть на кордонах земель. Також очікуються значні затори до та після закриття.

У цей період у постраждалому регіоні заборонено весь транзитний рух. За словами Мюльштайгера, дозволено лише місцевий рух. Це означає, що кожен, хто забронював готель у місті, наприклад у долині Штубай, і здатен це підтвердити, може проїхати через місце закриття. Велосипедисти можуть користуватися головною дорогою до перевалу Бреннер.

Як альтернатива поїздці до Південного Тіролю та інших напрямків в Італії, на цей день можливі такі варіанти: перевал Решен, перевал Тіммельсйох в Австрії, тунель Готтард та тунель Сан-Бернардіно у Швейцарії. Однак майже всі ці маршрути є значно важчими та забирають більше часу.

Мер Гріса також стикається з політичною опозицією щодо своєї ініціативи. Міністр транспорту Баварії Крістіан Бернрайтер вважає це "перешкодою для логістичної галузі". Очільник Мінтранспорту Австрії Петер Ханке стурбований відносинами з Німеччиною та Італією, які "не повинні напружуватися через такі дії". А прем'єр-міністр Південного Тіролю Арно Компатшер попередив, що багатогодинна блокада може викликати загальне невдоволення серед населення та мати зворотний ефект.

У 2023 році Італія подала на Австрію до Суду ЄС через обмеження руху великовантажних автомобілів на перевалі Бреннер, що стало першим подібним кроком однієї країни ЄС проти іншої.

Також у 2023 році Італія зіткнулась із серйозними перебоями в транспортному сполученні зі своїми північними сусідами через закриття Монбланського тунелю на технічне обслуговування та через закриття у зв’язку з погодою інших залізничних і автомобільних переходів, що проходять під Альпами.