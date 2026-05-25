У Чехії митрополита РПЦ Іларіона запідозрили у зберіганні наркотиків

У Чехії правоохоронці зупинили авто з російським митрополитом Іларіоном, який очолює чеську гілку РПЦ, де виявили чотири невеликі контейнери з речовиною білого кольору.

Про це йдеться у заяві в Telegram-каналі Іларіона від імені його захисту, повідомляє "Європейська правда".

У заяві відзначено, що митрополит Іларіон "наразі не має можливості особисто звернутися до підписників каналу", тому інформацію публікує сторона захисту.

За повідомленням, 24 травня після виїзду з храму Петра і Павла в Карлових Варах правоохоронці зупинили авто, в якому перебували митрополит Іларіон та оператор, що супроводжував його.

За словами митрополита та його захисту, співробітники поліції "не повідомили чітких причин зупинки, пов’язаних із можливим порушенням правил дорожнього руху, і відразу перейшли до огляду автомобіля".

Під час огляду в багажному відділенні було виявлено чотири невеликі контейнери з речовиною білого кольору.

"Склад, походження та характер речовини мають бути встановлені лише компетентною експертизою. Митрополит Іларіон категорично заперечує будь-яку причетність до незаконного зберігання заборонених речовин і вважає те, що сталося, провокацією", – йдеться у заяві захисту.

"Я не маю і ніколи не мав жодного стосунку до незаконного обігу наркотичних засобів. Для мене, як для священнослужителя, саме припущення про подібне є безумовно помилковим. Я наполягаю на повній, незалежній та процесуально бездоганній перевірці того, що сталося", – наводять заяву Іларіона.

Захист митрополита стверджує, що має "серйозні питання" щодо обставини зупинки автомобіля та подальшого огляду. За словами адвоката, на шосе автомобіль митрополита фактично чекали дві поліцейські машини. При цьому, як зазначає захист, поліцейські відразу запросили документи не тільки у водія, а й у митрополита Іларіона, хоча жодних претензій, пов’язаних із порушенням правил дорожнього руху, заявлено не було.

"Особливе занепокоєння викликає те, що митрополита Іларіона, за словами захисту, відвели до магазину на заправці і не дали йому можливості спостерігати за оглядом автомобіля", – скаржиться захист російського митрополита.

Сторона захисту вимагає надати всі відеозаписи, пов’язані із зупинкою автомобіля. Також захист наполягає на незалежній експертизі речовини, упаковки та контейнерів, перевірці відбитків пальців, слідів ДНК та встановленні того, хто мав доступ до автомобіля до зупинки.

Іларіон стверджує, що в останні місяці неодноразово отримував анонімні погрози, зокрема погрози фізичної розправи, з вимогою покинути місце його служіння.

З 2009 року митрополит Іларіон очолював Відділ зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату, і його вважали одним із головних кандидатів на посаду наступного патріарха РПЦ. Однак у червні 2022 року рішенням синоду РПЦ його усунули з цієї посади й перевели керувати Будапештсько-Угорською єпархією.

Наприкінці 2024 року синод РПЦ позбавив Іларіона й цього керівного поста. Це звільнення відбулося за кілька місяців після того, як довкола митрополита спалахнув скандал через звинувачення у домаганнях. У результатів він був переведений до храму святих Петра і Павла в Карлових Варах.

У 2025 році обговорювали можливість внесення Іларіона у національний список санкцій Чехії.