В Естонії радять не користуватися Google Maps під час пересування річкою Нарва

Прикордонна служба Естонії не рекомендує користуватися Google Maps під час плавання річкою Нарва, оскільки цей сервіс може завести човен у російські води.

Про це у коментарі ERR сказала керівниця Нарвського кордону Регіна Кукк, повідомляє "Європейська правда".

Натомість естонські прикордонники радять користуватися GPS-пристроями або додатком Nutimeri.

Цього сезону дотримання контрольної лінії пов’язане з особливими труднощами, оскільки на річці Нарва відсутні навігаційні буї. З Росією не вдалося домовитися щодо буїв, тому під час керування човном необхідно бути надзвичайно уважними. Перші ненавмисні перетини кордону вже відбулися.

"За останні кілька місяців у нас сталося щонайменше чотири незаконні перетини кордону. У деяких випадках люди отримали попередження, в деяких випадках – штрафи", – сказала Кукк.

За її словами, у низці випадків сума штрафу досягала 600 євро. Прикордонна охорона виходить з того, що, виходячи на прикордонну водойму, судноводій бере на себе відповідальність за знання законів і правил.

У будь-якому разі краще потрапити в руки своїх прикордонників, ніж прикордонників сусідньої держави, додали у прикордонній службі Естонії.

"Бувають різні ситуації. В одних випадках людину повертали до Естонії протягом кількох годин, в інших – на це йшли дні", – зазначила Кукк.

Щоб уникнути ненавмисного перетину кордону, у судноводія обов'язково має бути з собою або GPS-пристрій, або картографічний додаток Nutimeri, які точно показують положення човна відносно контрольної лінії. Звичайні картографічні додатки на річці Нарва можуть ввести в оману.

"Деякі випадки перетину тимчасової контрольної лінії, що сталися у нас цього року, були спричинені тим, що люди користувалися додатком Google Maps. Тимчасова контрольна лінія, позначена в цьому картографічному додатку, є некоректною", – сказала Кукк.

Прикордонники закликають триматися якомога ближче до естонського берега, просити про допомогу прикордонників, які чергують на річці Нарва на човнах, телефонувати на Нарвський кордон і обов'язково заздалегідь ознайомитися з інструкціями та порадами на сайті piiriveekogu.ee.

"Якщо не хочете неприємностей, то виберіть якийсь іншу водойму, але, зрозуміло, заборонити людям ми не можемо. Зі свого боку ми намагаємося робити все можливе, щоб таких порушень було менше", – додала Кукк.

Влітку 2025 року естонські прикордонники затримали громадянина Польщі після нелегального перетину кордону на річці Нарва у бік Росії, його запідозрили у намірах вступити в армію РФ.

А 17 грудня троє російських прикордонників перетнули кордон з Естонією на річці Нарва. Вони пробули на естонській території близько 20 хвилин.