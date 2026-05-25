Німецьких мандрівників турбує можливий дефіцит авіапалива

Нове опитування показало, що значна частина мандрівників із Німеччини стурбована можливістю дефіциту авіаційного палива, який може спричинити війна в Ірані.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані опитування, проведене консалтинговою компанією SAP Concur, які наводить DW.

Згідно з даними опитування, 62% респондентів змінили свої звички в подорожах через ймовірність збоїв.

Майже половина опитаних повністю відмовилася від авіаперельотів, при цьому 46% віддали перевагу подорожам поїздом або автомобілем.

Компанія виявила, що кожен п'ятий опитаний вже скасував або перебронював свій рейс або зіткнувся зі скасуванням рейсу авіакомпанією через ці побоювання.

Менеджер SAP Concur Міхаель Шмітц закликав до гнучкості у плануванні подорожей.

"Це означає, що за можливості слід розглянути альтернативи авіаперельотам, такі як поїздки на поїзді або на орендованому автомобілі, а в разі скасування рейсу якомога швидше перебронювати квитки. Мандрівникам слід документувати будь-які додаткові витрати та зберігати квитанції", – сказав Шмітц.

Повідомлялося, що британські авіакомпанії отримали зелене світло від уряду на скасування або об’єднання рейсів для економії авіаційного палива в літній сезон.

Також писали, що французький уряд готується надати фінансову допомогу авіакомпаніям, які постраждали від зростання цін на авіапаливо.

Водночас у Франції запевнили, що вітчизняна авіаційна галузь не зіштовхнеться з дефіцитом авіапалива щонайменше протягом травня та червня.