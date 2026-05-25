Армія Латвії отримає нові радари, обрані за рекомендацією України

Національні збройні сили Латвії найближчим часом отримають кілька нових радарів, обраних за рекомендацією української сторони.

Про це в ефірі Латвійського радіо заявив командувач Збройних сил Латвії Каспар Пуданс, повідомляє "Європейська правда".

Пуданс також розповів, що багато з тих засобів боротьби з дронами, наявних в армії, вже аналогічні тим, які використовують українські військові.

За його словами, для зміцнення оборони Латвії необхідні додаткові радари, більш потужні акустичні системи виявлення та інші нові технічні рішення для покращення можливостей ППО.

"Нам потрібно знайти нові рішення, додаткові радари, які зможуть зосередитися саме на об’єктах, що летять на низькій висоті. Зрозуміло, що доведеться вирішувати й питання, як їх розміщувати – розміщувати якомога щільніше, а це означає, по можливості, якомога більше автономно керованих віддалених систем", – сказав Пуданс.

Він зазначив, що підрозділи протиповітряної оборони в Латвії здебільшого розміщені з розрахунком на захист найбільших міст, тому покриття виявлення не скрізь однакове. Через це в країні можливі інциденти, подібні до того, що стався на вихідних, коли в Латгалії в озеро Дрідзіс впав і вибухнув раніше непомічений дрон.

Командувач нагадав, що серйозні інвестиції в протиповітряну оборону в Латвії почали здійснювати лише в останні роки.

Також варто зазначити, що 7 травня українські дрони влучили у порожні нафтові резервуари на території Латвії, причиною цього потенційно може бути ШІ-складова у програмуванні курсу цих апаратів.

Україна після цього інциденту – досі найсерйознішого з усіх – визнала, що у нафтобазу влучили її дрони через російську РЕБ. Нагадаємо, ці події стали тригером для розпаду латвійської урядової коаліції.