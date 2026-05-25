Литовські прикордонники перехопили дрон, який прилетів з Білорусі

Литовські прикордонники перехопили літальний апарат, що прибув з Білорусі в Шальчінінкайському районі.

Про це повідомила в понеділок Державна прикордонна служба Литви (VSAT), передає "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Згідно з повідомленням, у суботу ввечері співробітники прикордонної служби Пурвенай Варенського прикордонного загону отримали запит від ВПС щодо того, чи не було помічено літаючий об’єкт, ймовірно дрон, у повітряному просторі між Пурвенай, Ейшішкес та Мантвілішкес у Шальчінінкайському районі.

Незабаром оператори відеоспостереження помітили безпілотний літальний апарат, що летів у напрямку державного кордону.

Після того, як прикордонники застосували протидронне обладнання, об’єкт почав рухатися в бік прикордонного пункту Ейшішкес. Прикордонники швидко вирушили до ймовірного місця приземлення. За кілька хвилин вони знову застосували протидронне обладнання, поки дрон нарешті не впав поблизу села Думбле.

Після огляду місцевості співробітники VSAT виявили саморобний безпілотник без вантажу приблизно за 500 метрів від державного кордону. Він був сильно пошкоджений під час падіння на землю.

Після проведення детального огляду місцевості співробітники VSAT доставили безпілотний літальний апарат до прикордонного паркану в Пурвенай.

Тим часом влада Литви припинила операцію з пошуку безпілотника, який у минулий четвер проник у повітряний простір країни.

Нагадаємо, 20 травня у кількох східних районах Литви та Вільнюсі оголосили червону повітряну тривогу через ймовірне потрапляння безпілотника у литовське небо, що серйозно порушило звичний ритм життя. В укриття спустили у тому числі найвище керівництво країни.

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене після засідання Комісії з питань національної безпеки заявила, що відтепер муніципалітети будуть зобов’язані забезпечувати цілодобову роботу укриттів.

Міністерство оборони Литви опублікувало детальне роз’яснення для громадян щодо різних рівнів загрози, які вони можуть бачити в оповіщеннях про повітряну тривогу.