В Эстонии советуют не пользоваться Google Maps при передвижении по реке Нарва

Пограничная служба Эстонии не рекомендует пользоваться Google Maps во время плавания по реке Нарва, поскольку этот сервис может завести лодку в российские воды.

Об этом в комментарии ERR сказала руководитель Нарвской границы Регина Кукк, сообщает "Европейская правда".

Эстонские пограничники советуют пользоваться GPS-устройствами или приложением Nutimeri.

В этом сезоне соблюдение контрольной линии связано с особыми трудностями, поскольку на реке Нарва отсутствуют навигационные буи. С Россией не удалось договориться по буям, поэтому при управлении лодкой необходимо быть чрезвычайно внимательными. Первые непреднамеренные пересечения границы уже произошли.

"За последние несколько месяцев у нас произошло как минимум четыре незаконных пересечения границы. В некоторых случаях люди получили предупреждения, в некоторых случаях – штрафы", – сказала Кукк.

По ее словам, в ряде случаев сумма штрафа достигала 600 евро. Пограничная охрана исходит из того, что, выходя на пограничный водоем, судоводитель берет на себя ответственность за знание законов и правил.

В любом случае лучше попасть в руки своих пограничников, чем пограничников соседнего государства, добавили в пограничной службе Эстонии.

"Бывают разные ситуации. В одних случаях человека возвращали в Эстонию в течение нескольких часов, в других – на это уходили дни", – отметила Кукк.

Чтобы избежать непреднамеренного пересечения границы, у судоводителя обязательно должно быть с собой либо GPS-устройство, либо картографическое приложение Nutimeri, которые точно показывают положение лодки относительно контрольной линии. Обычные картографические приложения на реке Нарва могут ввести в заблуждение.

"Некоторые случаи пересечения временной контрольной линии, произошедшие у нас в этом году, были вызваны тем, что люди пользовались приложением Google Maps. Временная контрольная линия, обозначенная в этом картографическом приложении, является некорректной", – сказала Кукк.

Пограничники призывают держаться как можно ближе к эстонскому берегу, просить о помощи пограничников, которые дежурят на реке Нарва на лодках, звонить на Нарвскую границу и обязательно заранее ознакомиться с инструкциями и советами на сайте piiriveekogu.ee.

"Если не хотите неприятностей, то выберите какой-то другой водоем, но, разумеется, запретить людям мы не можем. Со своей стороны мы стараемся делать все возможное, чтобы таких нарушений было меньше", – добавила Кукк.

Летом 2025 года эстонские пограничники задержали гражданина Польши после нелегального пересечения границы на реке Нарва в сторону России, его заподозрили в намерениях вступить в армию РФ.

А 17 декабря трое российских пограничников пересекли границу с Эстонией на реке Нарва. Они пробыли на эстонской территории около 20 минут.