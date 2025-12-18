Російські прикордонники порушили кордон з Естонією, МЗС викликало представника РФ

Троє російських прикордонників у формі порушили кордон з Естонією, коли прибули до естонського причалу Васкнарва на судні на повітряній подушці.

Про це пише ERR, передає "Європейська правда".

Інцидент стався у середу, 17 грудня. Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро зазначив, що прикордонники, які виявили порушення через камери спостереження, не змогли допитати російських "колег", оскільки ті швидко повернулися на російську територію.

"Інцидент був зафіксований камерами спостереження, і ми також провели попередню перевірку на причалі. Було встановлено офіційний контакт з прикордонним представництвом Російської Федерації для отримання пояснень", – сказав голова Прикордонного бюро Східної префектури Еерік Пургель.

Він зазначив, що Східна префектура також збільшила кількість патрулів, щоб бути готовою реагувати на подальші інциденти.

Відтак у четвер, 18 грудня, запланована зустріч представників прикордонних служб, на якій Естонія очікує пояснень від РФ щодо перетину кордону.

А Міністерство закордонних справ Естонії, своєю чергою, викликало тимчасового повіреного в справах Росії.

Нагадаємо, 2 листопада Міністерство закордонних справ Естонії заявило про те, що на річці Нарва помітили російський прикордонний катер під прапором російської ПВК "Вагнер".

За словами міністра закордонних справ Маргуса Тсахкни, це видовище підтверджує факт, що "залізна" система Росії дає тріщини під впливом розпочатої нею загарбницької війни та тиску з боку Заходу.