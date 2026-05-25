В Молдове требуют выслать посла России из-за заявлений о "языковом давлении"

Либеральная партия Молдовы требует "выслать" из страны назначенного посла России Олега Озерова после его заявлений о якобы существующем "языковом давлении" на русскоязычное население Приднестровья.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

В Либеральной партии назвали высказывания Олега Озерова "провокационными" и "неуважительными". В партии подчеркнули, что слова дипломата – это "попытка запугивания".

"Заявления Олега Озерова, в которых изучение румынского языка – официального языка нашего государства – считают "языковым давлением", – это попытка запугивания и прямое вмешательство во внутренние дела нашего государства. Молдова – независимое государство, а ее языковой и культурный порядок определяет Конституция. Мы считаем недопустимым, чтобы Москва претендовала на право диктовать правила жизни нашим гражданам", – сообщили в партии.

В партии требуют "выслать" Олега Озерова из Молдовы, а также лишить аккредитации и других сотрудников посольства России в Кишиневе, "которые участвуют в запугивании и пропаганде".

24 мая Олег Озеров заявил, что Кишинев якобы оказывает "постоянное давление" на российское и русскоязычное население Приднестровья, в частности в языковом вопросе, поскольку среди первых мер по урегулированию приднестровского конфликта предлагается изучение румынского языка.

"Россияне и русскоязычные люди, проживающие в Приднестровье, живут в условиях постоянного давления со стороны молдавских властей, которые вместо диалога и мирного урегулирования проблемы пытаются навязывать свои условия. Слова они произносят правильные, но на самом деле идет попытка диктата, в частности в вопросе русского языка. В качестве одного из первых пунктов урегулирования русскоязычным людям там предлагается изучать румынский язык. Изучение языков не является чем-то плохим – это очень хорошо, но прежде всего необходимо защитить политические и социально-экономические права жителей Приднестровья", – сказал Озеров.

Недавно президент Молдовы Майя Санду заявила, что указ кремлевского правителя Владимира Путина об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям непризнанного Приднестровья может быть использован с целью мобилизации жителей молдавского региона на войну против Украины.

Узнайте подробнее о том, как Молдова планирует деоккупацию Приднестровья, или читайте в статье Внешнее управление и экономическое давление: как Молдова планирует вернуть Приднестровье.