Королеву Данії госпіталізували менш як за тиждень після виписки з лікарні

Королева Данії Маргрете потрапила до лікарні після того, як отримала травму внаслідок падіння.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в королівському палаці.

"Її Величність королева Маргрете була госпіталізована до лікарні "Рігсгоспіталет" і пройшла лікування після того, як комп’ютерна томографія виявила великий тромб у ділянці стегна, що утворився внаслідок попереднього падіння", – йдеться у повідомленні.

Очікується, що королева Маргрете пробуде в лікарні кілька днів.

"З огляду на обставини, Її Величність почувається добре", – зазначили в королівському палаці.

Госпіталізація королеви сталася менше як за тиждень після виписки з лікарні.

Перед тим їй зробили процедуру ангіопластики (малоінвазивна операція, яку призначають при звуженні або закупорці артерій та вен), після того, як її госпіталізували через біль у грудях.

Королеву Маргрете кілька разів госпіталізували протягом останніх років. 16 квітня їй виповнилось 86 років.