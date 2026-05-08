В Естонії перешкоди в роботі GPS заважають рятувальникам використовувати дрони

В естонському регіоні Іда-Вірумаа перешкоди в роботі GPS-сигналу заважають використовувати дрони: зв'язок із безпілотниками іноді втрачається вже через кілька десятків метрів після зльоту.

Цього тижня під час гасіння лісових пожеж у волості Йихві рятувальники не змогли повноцінно використовувати дрони для розвідки території – зв’язок із безпілотниками зникав уже на невеликій висоті.

"У перші два дні проводити розвідку за допомогою дрона було дуже складно. Його максимальна висота сягала всього 30–35 метрів, після чого сигнал зникав. Сьогодні (7 травня. – Ред.) нам вдалося підняти дрон до 60 метрів і оглянути близько 300 метрів території. Однак використовувати дрони, як і раніше, досить важко, тому що постійно втрачається сигнал", – сказав керівник рятувальних робіт Павло Леонтьєв.

За словами оператора дрона Дмитра Шутова, проблеми з сигналом залежать не стільки від місця, скільки від часу. Кілька тижнів тому він не зміг відразу виконати роботу за допомогою дрона і був змушений повернутися на об’єкт пізніше.

За словами оператора дрона Департаменту поліції та прикордонної охорони Янека Талісту, з перешкодами GPS-сигналу під час роботи дронів вони стикаються щодня з 2023 року. При цьому чим ближче до кордону, тим сильнішими стають перешкоди.

"Деякий час було помітно, що звичайних власників дронів стало менше, але зараз їх знову побільшало. Якщо людина повністю втратила контроль над дроном і зв'язок з ним зник, потрібно відразу повідомити про це за номером 112, щоб можна було оперативно відреагувати", – пояснив Талісту.

У Департаменті захисту прав споживачів та технічного нагляду зазначили, що найсильніші GPS-перешкоди спостерігаються у Північно-Східній Естонії, особливо в теплу погоду та вночі.

Нагадаємо, влітку минулого року 13 країн ЄС закликали Європейську комісію вжити заходів у зв'язку з перебоями зв'язку Глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS) в країнах спільноти.

Естонія раніше говорила, що перешкоджання сигналам GPS є порушенням міжнародного права з боку РФ.

Тим часом у Фінляндії працюють над пристроєм для протидії перешкодам GPS.