Финляндия предупредила об усилении помех в работе GPS из-за России

Береговая охрана Западной Финляндии предупреждает о частых случаях блокировки сигнала GPS в районах Архипелагового и Аландского морей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

В последние годы помехи преимущественно наблюдались в Финском заливе, однако сейчас их периодически фиксируют даже на западе, вплоть до Аландских островов.

По словам Пекки Нииттиля, заместителя командующего береговой охраной Западной Финляндии, сигнал помех поступает со стороны России.

Цель – защитить важные порты, которые недавно стали мишенью для Украины.

"Помехи наблюдаются преимущественно в открытом море. Во внутренней части архипелага влияние сигнала помех менее значительно из-за густой растительности", – сказал представитель финской береговой охраны.

По его словам, помехи затрудняют судам и кораблям определение своего местонахождения с помощью GPS-приемников. Они также могут повлиять на работу других устройств.

Береговая охрана подчеркивает, что в случае помех необходимо уметь пользоваться традиционной бумажной морской картой, которая всегда должна быть на борту.

"На небольших лодках GPS-приемники расположены низко, поэтому влияние сигнала помех минимально. Наибольшие трудности возникают на судах класса кораблей", – добавил он.

По словам Нииттиля, судоходные компании в целом осведомлены о возможности появления помех, поэтому суда готовы ориентироваться с помощью радиолокационных изображений и морских карт.

В свою очередь пограничная служба Эстонии не рекомендует пользоваться Google Maps во время плавания по реке Нарва, поскольку этот сервис может завести лодку в российские воды.

В начале мая сообщалось, что в эстонском регионе Ида-Вирумаа помехи в работе GPS-сигнала мешают спасателям использовать дроны.