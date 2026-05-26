Рубио утверждает, что Лавров просил его передать сообщение Трампу

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в понедельник по просьбе Путина глава МИД России Сергей Лавров передал ему в телефонном разговоре сообщение, адресованное президенту США Дональду Трампу.

Об этом Рубио рассказал, общаясь с журналистами, сообщает "Европейская правда".

Госсекретарь США отметил, что они с Лавровым обсудили призыв РФ к сотрудникам иностранных дипмиссий покинуть Киев перед запланированными российскими ударами. При этом Рубио подчеркнул, что россияне направили это предупреждение всем посольствам, а не только конкретно США, а ему Лавров позвонил, чтобы сказать об этом лично.

"Путин хотел – попросил его позвонить мне, чтобы передать сообщение непосредственно президенту (Трампу), что я и сделал, но, конечно, мы уже видели сообщение, разосланное во все дипломатические представительства", – заявил Рубио.

Он добавил, что на данный момент нет никакого установленного графика мирных переговоров по урегулированию российско-украинской войны, но "США всегда готовы сыграть конструктивную роль".

"Каждый раз, когда вы видите такие масштабные удары с той или иной стороны, это напоминает о том, почему эта ужасная война, которая длится уже дольше, чем Вторая мировая война, должна закончиться. США готовы сделать все возможное, чтобы способствовать завершению этой войны, и, надеемся, такая возможность появится в какой-то момент", – добавил также Рубио, по данным AFP.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 25 мая позвонил Марко Рубио и "официально довел" до сведения американской стороны, что российская армия приступает к системным ударам по объектам в Киеве, которые якобы используются для нужд ВСУ.

МИД Украины на фоне новых угроз России заявил, что готов оказать содействие в дополнительном усилении безопасности иностранных дипмиссий, которые обратятся с таким запросом.

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова заявила, что западные дипломаты не покинут Киев, несмотря на новые угрозы РФ о новых ударах по Киеву.