У посольстві розповіли про стан здоров’я 16-річного українця, побитого на мосту у Варшаві

У посольстві України в Варшаві розповіли, що 16-річний Артем, який 7 травня зазнав нападу на Свєнтокшиському мосту у польській столиці, поступово повертається до звичного життя.

Про це у посольстві розповіли на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

Від перших днів після інциденту справа перебуває на постійному контролі Консульського відділу посольства України у Польщі. 22 травня консул відвідав родину за місцем проживання, щоб переконатися, що Артем одужує.

Консула з’ясував стан здоров’я підлітка, перебіг лікування та актуальні потреби родини.

"Станом на сьогодні Артем почувається задовільно: він пройшов лікування та поступово повертається до звичного життя. Його інтереси представляє адвокат. Консульський відділ підтримує постійний зв’язок із родиною та й надалі триматиме на контролі перебіг розслідування, зокрема правову кваліфікацію дій нападників", – розповіли у посольстві.

Посольство й надалі супроводжуватиме справу у тісній взаємодії з правоохоронними органами Польщі.

Також посольство України відзначає увагу польської сторони до цієї справи на найвищому державному рівні та поділяє чітку позицію офіційних осіб Республіки Польща: насильству й ворожнечі на ґрунті національності, мови чи походження не може бути виправдання.

Нагадаємо, п'ятьох громадян Польщі віком 15-18 років було затримано у зв'язку з жорстоким побиттям трьох підлітків з України 7 травня на мосту у Варшаві. Повідомляли, що один з українців отримав настільки серйозні травми, що потрапив до лікарні.

Поліція Польщі підкреслила у повідомленні від 11 травня, що зібрані докази не вказують на те, що інцидент мав націоналістичне підґрунтя.

Нагадаємо, наприкінці минулого року генеральний консул України у Гданську Олександр Плодистий реагував на побиття українських учнів Слупського будівельного училища, а також на ксенофобські коментарі, які місцевий учитель дозволив собі на адресу українських дітей.