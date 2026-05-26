Рубіо: переговори з Іраном затягуються через розбіжності щодо окремих слів чи речень

Державний секретар США Марко Рубіо заявив у вівторок, що переговори щодо угоди з Іраном затягуються через суперечки щодо формулювань.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

Коментарі Рубіо пролунали через кілька годин після того, як американські військові здійснили так звані "удари у відповідь", спрямовані проти іранських ракетних пускових установок та суден у районі Ормузької протоки.

"Потрібно кілька днів, щоб вирішити… розбіжності щодо окремих слів чи речень", – сказав Рубіо журналістам у літаку під час поїздки до Індії, повторивши попередні коментарі американських посадовців.

"Протока має бути відкритою, вона буде відкритою так чи інакше", – сказав держсекретар, відповідаючи на запитання про удари США.

Хоча посадовці Ірану ще не прокоментували американські атаки, іранські ЗМІ, пов’язані з державою, назвали їх порушенням чинної угоди про припинення вогню.

Раніше американські та іранські сили обмінювалися вогнем під час перемир’я.

Посадовці США на умовах анонімності заявляли, що на остаточне затвердження меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном може знадобитися ще кілька днів.

Вихідними ЗМІ повідомили, що США та Іран близькі до підписання меморандуму про 60-денне продовження припинення вогню, протягом якого Ормузька протока буде знову відкрита.

Утім, у неділю Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не будуть "поспішати з укладенням угоди".