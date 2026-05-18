Польща підписала угоду про створення першого в Європі центру для танків Abrams

Польща підписала контракт з американською корпорацією Honeywell про створення першого в Європі авторизованого сервісного центру двигунів AGT1500 для танків M1 Abrams.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міністерство оборони Польщі на платформі X.

Авторизований сервісний центр розпочне роботу у 2028 році у місті Демблін та дозволить обслуговувати кілька десятків двигунів на рік.

Зазначається, що він стане третім таким об’єктом у світі – подібні центри нині розташовані лише у США та в Австралії.

Проєкт, вартість якого оцінюється приблизно в 300 мільйонів злотих (70 млн євро), включає будівництво технічної інфраструктури, придбання спеціалізованого обладнання, ремонтну документацію та ліцензійні права.

Будівництво сервісного центру в Польщі дозволить надалі скоротити час та ресурси, витрачені на ремонт техніки та її повернення в експлуатацію.

Загалом Польща придбала 366 одиниць сучасних американських танків Abrams. Вони будуть прийняті на озброєння польських Збройних сил до кінця 2026 року.

