Польща отримала попередню згоду США на виробництво у себе ракет до Patriot

Польща отримала попередню згоду Державного департаменту США на виробництво ракет для системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, передає "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Ракети планується виробляти на підприємствах польської оборонної промисловості. "З військової точки зору це стало б для нас важливою спроможністю", – сказав Томчик.

"Польща закуповує велику кількість обладнання за кордоном і хоче, щоб виробництво комплектуючих та пов'язані з ним сервісні послуги були розміщені на Віслі", – додав він.

Зусилля, спрямовані на те, щоб Польща могла виробляти у себе ракети для Patriot, тривали давно. Вашингтон, скоріше за все, не був готовий ділитися такими унікальними можливостями, але зараз ставлення може бути іншим.

Нинішнє виробництво ракет PAC-3 MSE (найновішої версії, яку, за неофіційними повідомленнями, цитованими Defence24, мала б виробляти Польща) становить близько 700 одиниць на рік. США хочуть збільшити його до 2 тис. до кінця 2030 року.

Останнім часом американські запаси були виснажені, зокрема, війною з Іраном. Ракети в сучасній версії також надсилалися Україні, їх купують союзники, а самі американці хочуть не тільки поповнити, а й збільшити свої запаси. Звідси й бажання шукати виробничого партнера.

"Спочатку американці скептично ставилися до того, щоб поляки могли виробляти ракети PAC-3 для систем Patriot. (...) Після нашого візиту (до США) я вважаю, що все відкрито, і ми отримали попередню згоду від Державного департаменту на виробництво ракет для систем Patriot. Вони вироблятимуться в польській оборонній промисловості. Це питання консорціуму, ми маємо такі можливості на території Польщі", – сказав Томчик.

Про розміщення у себе виробництва згаданих ракет також намагаються домогтися німці.

Польська армія вже використовує дві батареї системи Patriot і чекає на шість наступних. Ракета PAC-3 MSE – це найновіша ракета, але є також старіші версії або альтернативи від інших компаній.

За словами Томчика, американці мали бути "дуже зацікавлені" у сценарії, за яким Польща виробляла б ракети великої дальності для систем HIMARS або ракети Hellfire, що використовуються, зокрема, у вертольотах Apache.

Віцепрем’єр та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на початку місяця заявляв, що не бачить ознак того, що постачання батарей Patriot буде затримане через війну на Близькому Сході.

Нагадаємо, у квітні президент Володимир Зеленський висловив упевненість, що згодом Україна буде виробляти спільні антибалістичні системи з європейськими країнами.