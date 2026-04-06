Президент США Дональд Трамп заявив, що не збирається вторгатися до Канади, хоча раніше неодноразово погрожував перетворити цю країну на "51-й штат" США.

Про це Трамп розповів в інтерв’ю Роберту Гардману, королівському біографу, для його нової книги про Єлизавету II, його слова наводить The Telegraph, повідомляє "Європейська правда".

Під час інтерв’ю Гардман, як повідомляється, попросив Трампа "дати Канаді спокій", сказавши, що це "безсумнівно зробить короля Канади нещасним".

"Це викликало невелику паузу", – написав Гардман.

Минулого року Трамп кілька разів натякав, що сподівається анексувати Канаду як 51-й штат. Він неодноразово дратував Джастіна Трюдо, колишнього прем’єр-міністра, стверджуючи, що канадці платитимуть менші податки та отримають кращий військовий захист, якщо країна приєднається до США.

"Гадаю, у канадців є 200 років історії, і вся ця тема з "О, Канада" (назва гімну Канади. – Ред.). Із цим неможливо розібратися за три з половиною роки. Думаю, цього не станеться (приєднання Канади до США. – Ред.)", – сказав Трамп.

До того ж американський президент поставив під сумнів, чи визнають канадці британського короля Чарльза III главою своєї держави.

"Вони досі визнають короля? Чи вже перестали це робити?" – запитав Трамп, на що Гардман відповів, що канадці й досі визнають короля Чарльза главою держави.

На початку лютого Трамп під час бенкету в Alfalfa Club жартував про своїх політичних опонентів і про приєднання Канади і Гренландії.

Більше на цю тему читайте в статті "Європейської правди": Нова ціль агресії Трампа: як Канада готується до протистояння зі Сполученими Штатами.