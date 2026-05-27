Канада закупит шведские самолеты Saab вместо американских Boeing

В среду, 27 мая, Канада объявила о планах приобрести парк самолетов раннего предупреждения у шведской компании Saab вместо конкурентного предложения от американского производителя Boeing.

Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни во время общения с журналистами, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Карни сообщил, что Канада выберет Saab GlobalEye, который базируется на самолете Bombardier Global 6500. Самолет Boeing E-7 Wedgetail, который столкнулся с задержками и перерасходом средств, также был в списке претендентов.

"Этот шаг укрепляет стратегическую автономию Канады, создает рабочие места в стране и усиливает позиции Канады как мирового лидера. Кроме того, это продукт, которому отдают предпочтение многие партнеры Канады, в частности Франция, Швеция и ОАЭ", – заявил премьер Канады.

Компания Saab также претендует на продажу Канаде части своих истребителей Gripen.

У Канады есть соглашение о покупке 88 самолетов F-35 у компании Lockheed-Martin, но после того, как США ввели пошлины на ключевые канадские товары, Карни попросил военных изучить, можно ли сократить заказ и приобрести самолеты у другого производителя. Правительство еще не объявило решение.

В апреле президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается вторгаться в Канаду, хотя ранее неоднократно угрожал превратить эту страну в "51-й штат" США.