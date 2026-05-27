22 жителям Крита предъявлены обвинения по делу о мошенничестве с сельскохозяйственными субсидиями ЕС

Европейские прокуроры в Афинах выдвинули в среду уголовные обвинения против 22 человек с южного острова Крит за предполагаемую причастность к скандалу с сельскохозяйственными субсидиями Европейского Союза, который всколыхнул Грецию и поставил в неловкое положение консервативное правительство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Подозреваемых сначала доставили в порт Пирей, а затем отвезли в греческое отделение Европейской прокуратуры для допроса.

Их официально обвинили в предполагаемых преступлениях, в частности в членстве в преступной организации с целью совершения многочисленных мошенничеств и махинациях с субсидиями, что обошлось ЕС и греческой государственной казне в более чем 120 000 евро.

Подозреваемых обвиняют в мошенническом получении сельскохозяйственных субсидий ЕС через агентство OPEKEPE, которое отвечало за распределение средств в Греции.

Считается, что десятки людей подали заявки на субсидии за фиктивную сельскохозяйственную деятельность на землях, которыми они не владели и не арендовали.

Скандал также приобрел политический характер после того, как Европейская прокуратура попыталась провести расследование в отношении законодателей и бывших членов правительства из правящей консервативной партии "Новая демократия". Все они отрицают свою вину.

22 человека, которым в среду были предъявлены обвинения, якобы входят в сеть, ликвидированную полицейским подразделением по борьбе с организованной преступностью. В деле фигурируют 138 человек.

Власти также заморозили банковские счета 18 человек, связанных с расследованием. Следователи оценивают вероятный финансовый ущерб в около 3 млн евро и проверяют, подавались ли фальшивые заявления в других регионах страны.

Между тем ожидается, что еще 17 подозреваемых, задержанных 26 мая в различных регионах Греции по подозрению в мошенничестве с субсидиями OPEKEPE, также будут доставлены в офис Европейской прокуратуры в Афинах.

В 2025 году Европейский Союз наложил на Грецию штраф в размере 392 млн евро за нецелевое использование сельскохозяйственных субсидий в период с 2016 по 2023 год агентством OPEKEPE.