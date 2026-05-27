Зеленский направил Трампу письмо по поводу нехватки средств ПВО в Украине

Президент Владимир Зеленский направил своему американскому коллеге Дональду Трампу письмо, в котором предупредил об усугублении дефицита систем противовоздушной обороны в Украине, в частности средств противодействия баллистическим ракетам.

Об этом сообщили издание Kyiv Independent, а также советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин, пишет "Европейская правда".

Как сообщило издание, Зеленский в письме заявил, что Украина "полагается почти исключительно на США" в вопросе защиты от российских баллистических ракет.

В письме также отражена растущая обеспокоенность Киева по поводу трудностей с обеспечением оружием через программу PURL.

"Нынешние темпы поставок в рамках программы PURL уже не соответствуют реальности угрозы, с которой мы сталкиваемся. Я прошу вашей помощи в защите воздушного пространства Украины от российских ракет", – сказал Зеленский.

Он попросил президента и Конгресс США "оставаться вовлеченными".

"И помочь нам обеспечить это жизненно важное средство защиты от российского террора – ракеты Patriot PAC-3 и дополнительные системы – чтобы остановить российские баллистические ракеты и другие российские ракетные атаки", – написал украинский президент.

Также украинский лидер в своем письме подчеркнул, что небо над Украиной можно защитить.

"Большинство российских ракет можно остановить", – добавил Зеленский.

Украинские чиновники, которые общались с изданием на условиях анонимности, выразили опасения, что ограниченных запасов перехватчиков Patriot и других систем может не хватить, чтобы выдержать российские бомбардировки.

"Ситуация с противоракетной обороной действительно сложная", – сказал один из собеседников.

По его словам, посол Украины в США Ольга Стефанишина распространила письмо Зеленского среди представителей Белого дома, спикера Палаты представителей Майка Джонсона и других членов Конгресса.

Журналисты попросили советника президента Украины по коммуникациям подтвердить или опровергнуть, что Зеленский направил такое обращение..

На это Литвин заявил, что от украинского лидера действительно поступило такое письмо двум адресатам: Трампу и Конгрессу США.

Стоит отметить, что в результате массированных ударов России по Киеву 24 мая 2 человека погибли и еще 92, среди которых 3 ребенка, пострадали.

На следующий день Министерство иностранных дел РФ заявило, что российская армия якобы начинает "последовательные системные удары" по Киеву и призвало иностранцев, в частности сотрудников дипломатических миссий и международных организаций, как можно скорее покинуть украинскую столицу.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что российские угрозы о новых ударах по Киеву направлены на запугивание западных дипломатов, но Украина не ожидает, что этот шантаж сработает.

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова заявила, что западные дипломаты не покинут Киев, несмотря на новые угрозы РФ о новых ударах по Киеву.