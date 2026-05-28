Парламент Великої Британії вивчає український досвід протидії російській дезінформації

У Палаті громад Парламенту Великої Британії Український центр безпеки та співпраці та Російська демократична спільнота (RDS) співорганізували слухання, присвячені еволюції кремлівських інформаційно-психологічних операцій та їхньому впливу на європейську безпеку.

У межах аналізу глобальних інформаційних загроз перед британськими парламентарями та міжнародними експертами виступила заступниця голови Українського центру безпеки та співпраці Олеся Горяйнова. У своїй доповіді вона представила важливі дані, отримані за останні півроку на основі моніторингу українського інформаційного простору, яким вже тривалий час займаються аналітики УЦБС.

На заході обговорили, як російська пропаганда змінює свої орієнтири та постійно оновлює арсенал інструментів. Якщо раніше ворог намагався прямолінійно просувати проросійські наративи чи критикувати окремих політиків, то зараз ключовою мішенню Кремля став оборонний потенціал України – зокрема процеси загальної мобілізації та рекрутингу.

Під час заходу було продемонстровано механіку роботи новітніх гібридних інструментів РФ, де за основу береться реальна побутова чи соціальна проблема, яка згодом штучно гіперболізується та тиражується.

Процес когнітивного тиску на суспільство катастрофічно прискорюється через масове використання дешевих інструментів штучного інтелекту. За допомогою ШІ-технологій ворожі спецслужби створюють тисячі фейкових акаунтів, які генерують високоякісний, емоційний та психологічно точний контент. Головне завдання цих маніпуляцій – розмити суспільний договір, нормалізувати дезертирство під виглядом "соціального протесту" та перетворити власну державу в очах громадян на джерело небезпеки.

Методи когнітивної війни, які Росія відпрацьовує в Україні, вже зараз активно застосовуються проти держав Заходу. Зокрема, використання штучного інтелекту, дипфейків та алгоритмічного підсилення у соціальних мережах (на кшталт TikTok) фіксувалися під час виборчих процесів у країнах Європейського Союзу, включно з нещодавніми прецедентами у Румунії.

"В сучасних реаліях інформаційна стійкість суспільства є таким самим стратегічним ресурсом оборони, як військовий чи економічний потенціал. Для ефективної протидії глобальній загрозі з боку авторитарних режимів міжнародна спільнота має виробити єдині стандарти маркування ШІ-контенту та консолідувати зусилля для захисту спільного інформаційного простору", – підсумувала спікерка заходу Олеся Горяйнова.