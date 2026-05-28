З коментаря Каллас видалили фразу про евакуацію посольства США з Києва

З тексту коментаря головної дипломатки ЄС Каї Каллас видалили фразу про нібито виїзд американських дипломатів з Києва.

З транскрипту спілкування Каллас із медіа вранці 28 травня, опублікованого пресслужбою Європейської служби зовнішніх справ, прибрали фрагменти про виїзд представників американського посольства з Києва на тлі російських погроз, додавши відповідну примітку.

В оновленій версії цитата наводиться без останніх слів "Америка пішла / американці виїхали", що були у початковому коментарі:

"Також, що ми почули від України вчора, було те, що всі посольства залишилися*. Отже, це теж вимагає сміливості від тих посольств. Але так, усі європейці залишилися*".

Відеозапис підходу Каллас до медіа залишився без змін.

Після резонансу, спричиненою початковою заявою, в МЗС України спростували виїзд американських дипломатів.

Посольство США також заперечило виїзд з Києва через погрози Росії.