Укр Рус Eng

З коментаря Каллас видалили фразу про евакуацію посольства США з Києва

Новини — Четвер, 28 травня 2026, 11:41 — Марія Ємець, Тетяна Висоцька

З тексту коментаря головної дипломатки ЄС Каї Каллас видалили фразу про нібито виїзд американських дипломатів з Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

З транскрипту спілкування Каллас із медіа вранці 28 травня, опублікованого пресслужбою Європейської служби зовнішніх справ, прибрали фрагменти про виїзд представників американського посольства з Києва на тлі російських погроз, додавши відповідну примітку.

В оновленій версії цитата наводиться без останніх слів "Америка пішла / американці виїхали", що були у початковому коментарі:

"Також, що ми почули від України вчора, було те, що всі посольства залишилися*. Отже, це теж вимагає сміливості від тих посольств. Але так, усі європейці залишилися*".  

 

Відеозапис підходу Каллас до медіа залишився без змін. 

Після резонансу, спричиненою початковою заявою, в МЗС України спростували виїзд американських дипломатів

Посольство США також заперечило виїзд з Києва через погрози Росії. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Кая Каллас США
Реклама: