Глава МИД Швеции: нельзя спешить за стол переговоров с РФ на условиях России

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард подчеркнула, что Европе важно заходить в мирный процесс вокруг Украины на своих условиях, а не тех, которые попытается навязать Кремль, а также позаботиться, чтобы в Москве захотели настоящих переговоров, а не их имитации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в общении со СМИ перед неформальной встречей министров иностранных дел стран ЕС на Кипре.

Глава МИД Швеции подчеркнула, что Европа должна входить в переговорный процесс по российско-украинской войне не в роли посредника, на своих условиях, а параллельно – создавать условия для того, чтобы в Кремле действительно захотели договариваться о завершении войны.

"Нам не надо торопиться за стол переговоров и позволять России определять условия. Вместо этого мы должны увеличить давление на Россию и усилить поддержку Украины, и изменить их расчет – чтобы там действительно хотели переговоров и хотели договориться о мире", – подчеркнула она.

"Поэтому нужно увеличивать двустороннюю поддержку, которая будет дополнением к займу на 90 млрд евро, усиливать санкции и обеспечить, чтобы Украина могла продвигаться на пути к членству. Это то, на чем нужно сосредоточиться – на поиске правильных условий для того, чтобы можно было достичь справедливого мира", – добавила Стенергард.

Отдельно она подчеркнула, что Европа в этом процессе не должна быть в роли посредника и должна быть на стороне Украины.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас отметила, что во время дискуссии по кандидатуре переговорщика ЕС не должен попасть в ловушку России, которая будет продвигать удобного для себя кандидата.

В Финляндии предполагают, что определение роли Европы в переговорном процессе по российско-украинской войне и конкретного переговорщика будет длительным процессом.