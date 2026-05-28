Зеленський у Швеції зустрінеться з прем’єром на тлі повідомлень про передачу Gripen

Президент України Володимир Зеленський у четвер зустрінеться у Швеції з прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном, який, за даними медіа, має оголосити про угоду щодо передачі винищувачів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив уряд Швеції, інформує шведський мовник SVT.

Об 11:00 за місцевим часом (12:00 за Києвом) Крістерссон зустріне Володимира Зеленського.

О 13:00 (14:00 за Києвом) відбудеться спільна пресконференція на тему "міжнародної співпраці в авіації". Ймовірно, йдеться про угоду щодо винищувачів Gripen.

"Під час зустрічі очікується, що лідери обговорять загарбницьку війну Росії проти України та двосторонню оборонну співпрацю між Швецією та Україною. Міністр оборони Пол Йонсон також буде присутній на візиті", – повідомив уряд Швеції.

Згідно з інформацією Aftonbladet, очікується, що уряд Швеції оголосить про передачу Україні кількох винищувачів JAS 39 C/D Gripen.

У жовтні 2025 року Крістерссон заявив про підписання з президентом України Володимиром Зеленським листа про наміри продати Україні 100-150 винищувачів Gripen серії Е.

Також шведські ЗМІ повідомляли, нібито Швеція може надати трохи більше, ніж 10 одиниць Gripen версії C/D.

Зеленський анонсував, що перші Gripen від Швеції можуть надійти у 2026 році.