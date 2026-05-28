Из комментария Каллас удалили фразу об эвакуации посольства США из Киева

Из текста комментария главного дипломата ЕС Каи Каллас удалили фразу о якобы выезде американских дипломатов из Киева.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Из транскрипта общения Каллас с медиа утром 28 мая, опубликованного пресс-службой Европейской службы внешних дел, убрали фрагменты о выезде представителей американского посольства из Киева на фоне российских угроз, добавив соответствующее примечание.

В обновленной версии цитата приводится без последних слов "Америка ушла / американцы уехали", которые были в первоначальном комментарии:

"Также, что мы услышали от Украины вчера, было то, что все посольства остались*. Так что это тоже требует смелости от тех посольств. Но да, все европейцы остались*".

Видеозапись подхода Каллас к медиа осталась без изменений.

После резонанса, вызванного первоначальным заявлением, в МИД Украины опровергли выезд американских дипломатов.

Посольство США также опровергло выезд из Киева из-за угроз России.