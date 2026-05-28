Минобороны Румынии заказало дроны на 30,7 млн евро в рамках программы SAFE

Министерство национальной обороны Румынии подписало новый контракт на поставку дронов, предназначенных для выполнения задач наблюдения и разведки в рамках программы ЕС SAFE.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил в Facebook румынский министр обороны Раду Мируце.

Заказанные дроны, поставка которых ожидается в следующем году, будут использоваться для миссий по наблюдению и разведке.

"Министерство национальной обороны только что подписало с Quantum Systems контракт на поставку продукта "Система Mini UAS класса I" на условиях, утвержденных парламентом в рамках программы SAFE", – сообщил Мируце в посте в Facebook в четверг.

Стоимость контракта составляет 30,7 млн евро и включает поставку 34 разведывательных беспилотников Vector и 15 мультикоптеров Scorpion от немецкой Quantum-Systems.

Напомним, в начале апреля министр обороны Румынии Раду Мируце сообщил о первых шагах, сделанных совместно с украинской делегацией, по совместной разработке и производству дронов.

Мируце подчеркнул, что румынская армия должна использовать всё, что уже доказало свою эффективность, а Украина обладает одним из самых важных в мире опытов применения дронов в реальных боевых условиях.

А 26 мая президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Вильнюсе заявила, что страны Балтии получат дополнительные 12 млрд евро в рамках программы по перевооружению SAFE.