Правительство Италии представило законопроект об изменении избирательной системы

Правительство премьер-министра Италии Джорджи Мелони выступило с предложением о реформировании избирательного законодательства страны.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Правительство представило законопроект в среду, 27 мая, и в случае его принятия коалиция-победитель, набравшая более 42 % голосов, получит дополнительные места в парламенте.

Цель состоит в том, чтобы обеспечить победителю будущих выборов более стабильное большинство.

Законодательство также будет требовать от коалиций или партий назначать своего кандидата на пост премьер-министра при подаче избирательных списков – это изменение усилит роль главы правительства. Законопроект должен быть одобрен обеими палатами парламента.

Мелони в четверг, 28 мая, подчеркнула, что планирует оставаться у власти до конца своего срока.

"Последовательность и стабильность – это большая возможность для Италии. Я сделаю все возможное, чтобы сохранить эту стабильность до конца своего мандата", – сказала она.

Стоит отметить, что в конце февраля Мелони начали обвинять в намерении сфальсифицировать следующие выборы в свою пользу после того, как коалиция заключила соглашение о новом избирательном законе.

В марте премьер-министр Италии с небольшим отрывом проиграла на референдуме по судебной реформе ее правительства.

